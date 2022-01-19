В Кузбассе установят два новых монумента

Фото: АПК.

Администрация Правительства Кузбасса сообщает о планируемой установке двух новых стел. Звание «Город трудовой доблести» получили Новокузнецк (в 2020 году) и Кемерово (в 2021 году). Новые монументы установят именно там.

- Для установки стел «Город трудовой доблести» выбраны центральные парки Кемерова и Новокузнецка, оба эти парка носят имя маршала Жукова, что символично. Монументы будут олицетворять дань уважения и памяти подвигу, который совершили жители Кузбасса во время войны и потом - при восстановлении экономики страны, - отмечает губернатор Сергей Цивилев.

При этом парки, в которых хотят поставить стелы, будут предварительно отремонтированы. Проекты реконструкции обсуждаются с ветеранами, молодежью, общественниками, историками и руководителями промышленных предприятий, а эскизы стел покажут на следующей неделе кемеровчанам. В перспективе планируется благоустроить клумбы, дорожки, зоны отдыха и зоны с военной техникой.