С 19 января в четырех территориях Кузбасса объявили режим «черного неба»

Фото: архив "КП" Фото: Константин НАГОВИЦЫН

В Кемерове, Новокузнецке, Новокузнецком районе и Прокопьевске с 19 января объявлен режим неблагоприятных метеорологических условий. Об этом сообщается на сайте министерства природных ресурсов и экологии Кузбасса.

В ближайшие дни в этих территориях ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в воздухе. В Кемерове режим «черного неба» вводится на сутки: с 18.00 среды, 19 января, до 18.00 четверга, 20 января. В Новокузнецке, Новокузнецком районе и Прокопьевске - на двое суток, до 18.00 пятницы, 21 января.

На этот период предприятиям рекомендовано снизить выбросы в атмосферу.