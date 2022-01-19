Мэр Кемерова перевел встречи в онлайн-режим из-за угрозы распространения «омикрона»

Мэр Кемерова Илья Середюк перевел встречи с большим числом участников в онлайн-режим из-за угрозы распространения нового штамма коронавируса «омикрон». Об этом градоначальник сообщил в своем Instagram.

Фото: инстаграм Ильи Середюк

Сегодня сразу несколько глав территорий в Кузбассе обратились к жителям в связи с ожидаемым приходом в регион новой, более заразной разновидности COVID-19.

Так, глава Беловского городского округа Алексей Курносов призвал горожан носить маски в местах массового скопления людей, особенно в транспорте.

- Несмотря на непростую эпидситуацию, я нередко вижу горожан без масок в общественных местах. Беловчане несколько ослабили бдительность. И зря. Ведь вирусологи говорят, что тканевая маска в значительной степени снижает дозу вируса, который может попасть в наш организм, - написал он.

Глава Юргинского городского округа Алексей Фомин также призвал горожан не пренебрегать средствами индивидуальной защиты и напомнил места, где можно поставить прививки от коронавируса.

Напомним, что по прогнозам врачей «омикрон» появится в Кузбассе в ближайшее время. В некоторых сибирских регионах, в том числе в Томске, уже зафиксированы первые случаи заражения новым штаммом.