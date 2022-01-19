В Кузбассе 25-летний мужчина избил до смерти нетрезвого прохожего

Фото: архив "КП" Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кузбассе перед судом предстанет житель Анжеро-Судженска, избивший до смерти прохожего, который оскорбил его жену. Об этом сообщает СК РФ по Кемеровской области.

Горожанин вместе с женой сидели в автомобиле, когда к ним подошел нетрезвый мужчина. Незнакомец сначала начал попрошайничать, а затем оскорблять женщину. Водитель разозлился и ударил прохожего. Испуганный мужчина попытался убежать, однако 25-летний житель Анжеро-Судженска догнал его и продолжил бить руками и ногами, пока тот не потерял сознание. Водитель вызвал скорую, прибывшие медики констатировали смерть мужчины.

Подозреваемый был задержан. Ему было предъявлено обвинение по статье об умышленном причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Мужчина со следствием не сотрудничал.

Сейчас дело передано в суд.