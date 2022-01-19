Кемеровские волонтеры спасли сову, пострадавшую от нападения неизвестного хищника

В Кемерове ветеринары центра помощи диким и экзотическим животным спасли сову, пострадавшую от нападения неизвестно хищника.

Фото: Центр помощь диким и экзотическим животным / «ВКонтакте»

Длиннохвостая неясыть поступила к волонтерам с закрытой черепно-мозговой травмой. Птица была заторможена, оказывалась от еды. При подробном осмотре на спине у совы были обнаружены следы атаки какого-то другого хищника - по предположениям, ястреба-тетеревятника.

- Раны были обработаны, при этом дефект оказался довольно обширным и не совсем очевидным, с раневыми карманами «внутрь совы», так что птице очень повезло, что ее нашли, - сообщили в центре.

Сейчас птица проходит курс антибиотиков и обезболивания, она постепенно начинает проявлять интерес к еде. Волонтеры надеются, что кризис миновал, и сова пошла на поправку.