В мэрии Кемерова рассказали, в каком случае пассажиры могут не платить за проезд

Фото: администрация г. Кемерово

В администрации Кемерова подготовили памятку для горожан, на которой показано, что для разных категорий при разных способах оплаты стоимость проезда в общественном транспорте будет разной. Информация опубликована в телеграм-канале пресс-службы.

Региональная энергетическая комиссия Кузбасса утвердила новые тарифы с 15 января. Согласно им при оплате наличными в автобусах и маршрутках билет стоит 30 рублей, при безналичном расчете - 25 рублей.

В муниципальном транспорте для школьников и учащихся при оплате наличными проезд обойдется в 18 рублей, с банковской картой - 25 рублей, с транспортной картой - 14 рублей. Для пенсионеров - 15, 25 и 12 рублей соответственно.

Представители мэрии также рассказали, в каком случае пассажиры смогут вообще не платить за проезд.

- Если в автобусе не работает валидатор или терминал, а у вас нет наличных, проезд будет бесплатным, - отметили они.