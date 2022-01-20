В Кузбассе спасатели пришли на помощь жителям загоревшегося частного дома

Фото: МЧС Кузбасса

В Тайге на улице Интернациональной произошел пожар в частном доме, спасатели пришли на помощь жильцам. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС Кузбасса.

Когда огнеборцы приехали на место, из-под крыши дома шел дым. В ходе разведки они эвакуировали из дома четырех пожилых людей, двое из которых были маломобильными. Людей передали бригаде скорой помощи.

В результате пожара в доме обгорели мебель и вещи на площади 18 квадратных метров. Сейчас устанавливаются причина возгорания. На месте ЧП работали шесть человек и два единицы техники.