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Происшествия20 января 2022 1:10

В Кузбассе спасатели пришли на помощь жителям загоревшегося частного дома

Анастасия СЕРГЕЕВА
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Фото: МЧС Кузбасса

Фото: МЧС Кузбасса

В Тайге на улице Интернациональной произошел пожар в частном доме, спасатели пришли на помощь жильцам. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС Кузбасса.

Когда огнеборцы приехали на место, из-под крыши дома шел дым. В ходе разведки они эвакуировали из дома четырех пожилых людей, двое из которых были маломобильными. Людей передали бригаде скорой помощи.

В результате пожара в доме обгорели мебель и вещи на площади 18 квадратных метров. Сейчас устанавливаются причина возгорания. На месте ЧП работали шесть человек и два единицы техники.