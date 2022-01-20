Врач из Кузбасса рассказала, как отличить «омикрон» от других штаммов коронавируса

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Симптомы нового штамма коронавируса «омикрон» схожи с признаками респираторных инфекций: это насморк, слабость, мышечная боль. Об этом заявила главный областной специалист терапевт, заместитель главного врача по медицинской части Кемеровской клинической районной больницы им. Б. В. Батиевского Лариса Токарева в ходе прямой линии минздрава.

- Особо отличительных черт, характерных для «омикрона», не существует. Клинически - да, есть определенный симптомы, которые характерны в большей степени для «омикрона». Если у штамма «дельта» начиналось все с недомогания, и одним из отличительных симптомов была потеря обоняния, то в данном случае идет проявление насморка и синусит, выраженная мышечная боль и астенезация, в большей степени ощущаемая слабость, - рассказала врач.

По ее совам, «омикрон» также как и его предшественники может протекать в легкой, средней и тяжелой форме.

Напомним, что регион готовится к приходу нового штамма. Пока в Кузбассе не зафиксировано ни одного случая «омикрона».