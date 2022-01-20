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Общество20 января 2022 3:22

В Кузбассе директор предприятия не выплатил работникам более 16 миллионов рублей

Заработную плату не получил 91 сотрудник
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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В Кузбассе директор предприятия не выплатил работникам более 16 миллионов рублей.

В Кузбассе директор предприятия не выплатил работникам более 16 миллионов рублей.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Кузбассе перед судом предстанет 28-летний директор коммерческого предприятия, обвиняемый в невыплате заработной платы работникам свыше двух месяцев. Об этом сообщает Следком по Кемеровской области.

Мужчина с января 2020 года по март 2021 года не выплачивал зарплату сотрудникам предприятия. В результате перед ними образовалась задолженность на сумму порядка 16 миллионов рублей, работники обратились в правоохранительные органы. Оказалось, что заработную плату не получил 91 работник.

Мужчина сотрудничал со следствием. В ходе предварительного следствия задолженность по заработной плате полностью погашена. Уголовное дело направлено в суд.