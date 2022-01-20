В Кузбассе официально открыли 29 ледовых переправ

Фото: МЧС Кузбасса

В районе деревни Красная Тайга в Ижорском муниципальном округе была открыта технологическая переправа, таким образом, в регионе сейчас действует 29 оборудованных ледовых дорог. Об этом сообщили в МЧС Кузбасса.

Переправы открыты в Мариинском, Междуреченском и Юргинском городских округах, Крапивинском, Промышленновском, Чебулинском, Яшкинском и Яйском муниципальных округах, а также в Новокузнецком и Таштагольском муниципальных районах. Это как пешеходные переправы (22 объекта), так и автомобильные (3), гужевые (3) и технологические (1).

Всего этой зимой планируется открыть более 40 ледовых дорог.

- Сотрудники МЧС напоминают водителям, что выезд на лед водных объектов на любых транспортных средствах, в местах для этого не оборудованных, запрещен и опасен, - сообщили в МЧС Кузбасса.

В ведомстве отметили, что у подходов к санкционированным переправам есть соответствующие знаки, сами ледовые дороги обозначены вехами с обеих сторон. Рядом с автомобильными переправами также имеются дорожные знаки с указанием максимальной нагрузки и необходимой дистанции, информационные аншлаги. Кроме того, официальные переправы оборудованы спасательным имуществом.