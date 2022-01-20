В Кемерове транспортные полицейские спасли пенсионера из загоревшегося рядом с вокзалом здания

Фото: управление на транспорте МВД России по СФО

В Кемерове транспортные полицейские с риском для жизни нашли и вывели человека из загоревшегося здания, расположенного рядом с вокзалом. Об инциденте рассказали в управлении на транспорте МВД России по СФО.

Сотрудники патрульно-постовой службы Кузбасского линейного управления МВД России прапорщик полиции Петр Быков и сержант полиции Егор Шахлевич патрулировали территорию рядом с вокзалом и заметили полыхающую крышу в одном из зданий. Они сообщили о возгорании в дежурную часть и сами немедленно отправились на место ЧП. В одной из комнат полицейские обнаружили спящего пожилого человека. Когда его разбудили, он кинулся внутрь за своими вещами - под готовую обрушиться горящую балку потолочного перекрытия. Сотрудники транспортной полиции вывели мужчину из задымленного здания, а также вынесли его личные вещи и документы. После этого они обследовали другие помещения и, убедившись, что внутри никого нет, охраняли место происшествия до приезда пожарных.

Общая площадь пожара составила 40 квадратных метров. Спасенный мужчина поблагодарил полицейских за своевременную помощь и профессионализм.