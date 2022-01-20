В Кузбассе выявили 302 новых случая коронавируса.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Кузбассе за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 302 человек. Региональный оперштаб сообщает, что скончались семь пациентов с коронавирусом.
У всех семерых умерших развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. За прошедшие сутки в регионе выздоровели 316 пациентов.
Всего за весь период в Кемеровской области зарегистрировано 90 420 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 82 680 выздоровели, 1 817 скончались, 7 015 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.