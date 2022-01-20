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Спорт20 января 2022 4:40

На Олимпийские игры в Китай отправятся четыре спортсмена из Кузбасса

Анастасия СЕРГЕЕВА
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Фото: Сергей Цивилев / ВКонтакте

Фото: Сергей Цивилев / ВКонтакте

На Олимпиаду-2022, которая пройдет с 4 по 20 февраля в Пекине, отобраны четыре спортсмена из Кузбасса. Об этом сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

В состав сборной России вошли таштагольские сноубордисты Игорь Слуев, Наталья Соболева и Кристина Пауль, а также бобслеистка из Кемерова Надежда Сергеева. Для 34-летней спортсменки это будет уже третья Олимпиада (Сергеева является участницей зимних Игр в Сочи и Пхенчхане).

Еще одна представительна Кузбасса, биатлонистка из Гурьевска Евгения Буртасова заявлена в качестве запасной.

- У ребят есть хороший ориентир - на летней Олимпиаде в Токио все кузбасские спортсмены завоевали медали. Уверен, в Пекине наши продолжат победную традицию. Желаю удачи на соревнованиях, Кузбасс с вами! - написал Сергей Цивилев.