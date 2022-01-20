Проверки соблюдения масочного режима усилили в Кемерове

Фото: администрация г. Кемерово

В Кемерове сотрудники администрации и полиции проверили, как соблюдается масочный режим в торговом центре «Радуга». Об этом сообщили в мэрии.

В ведомстве напомнили, что в городе продолжаются проверки соблюдения масочного режима. В ходе рейда участники контрольной группы обошли все магазины и бутики и напомнили и посетителям и работникам о необходимости использования средств индивидуальной защиты.

- Горожане, которым было сделано предупреждение, сразу доставали и надевали маски, которые, как оказалось, есть при себе практически у всех, - рассказали в пресс-службе администрации.

Горожанам также напомнили, что за несоблюдение ограничительных мер предусмотрены штрафы (по ст. 20.6.1. КоАП РФ): от 1 тысячи рублей до 30 тысяч для граждан, от 10 тысяч до 50 тысяч рублей - для должностных лиц.