В Кемерове эвакуировали посетителей банка из-за подозрительного предмета

Фото: Инцидент Кузбасс / ВКонтакте

В Кемерове эвакуировали работников и посетителей банка, расположенного на проспекте Ленина, 49. Об этом в соцсетях рассказали очевидцы.

На опубликованных с места ЧП фотографиях видно, что к зданию подъехали несколько полицейских машин, автомобиль Росгвардии.

- Найдена подозрительная сумка. Всех эвакуировали, - написал автор снимков.

По его словам, в здании работали кинологи.

Как выяснилось, тревога оказалась ложной. Один из посетителей просто забыл сумку в банке.

- Сотрудники банка действовали в соответствии с должностными обязанностями: незамедлительно вызвали экстренные службы и произвели эвакуацию людей, - рассказали «Комсомолке» в банке.

Сейчас отделение работает в штатном режиме.