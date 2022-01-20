В Кузбассе полицейские задержали мужчину, который обворовал храм. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кузбассе сотрудники полиции раскрыли кражу из храма в честь святых благоверных князей-страстотерпцев Бориса и Глеба, расположенного в деревне Осиновка. Настоятель рассказал, что похитили подаренную учреждению акустическую установку. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Оказалось, что кражу совершил 36-летний житель, который выполнял в храме подсобные работы. Мужчину задержали. В ведомстве отметили, что украденное музыкальное оборудование он продал через сайт объявлений.

Полицейские устанавливают местонахождения похищенного имущества. Возбуждено уголовное дело. Жителю грозит до пяти лет лишения свободы.