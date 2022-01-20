В Кузбассе полицейские устроили погоню за пьяным водителем

Фото: архив "КП" Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Юрге сотрудники ГИБДД задержали пытавшегося скрыться нетрезвого водителя. Об инциденте рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

В полицию поступил сигнал о том, что по улице Волгоградской на автомобиле Honda Fit едет нетрезвый водитель. Полицейские с мигалками начали преследование иномарки, однако автомобилист игнорировал их требования об остановке. Пытаясь скрыться, он выехал на встречную полосу, не справился с управлением и съехал с дороги, после чего его задержали сотрудники ГИБДД.

Как оказалось, находившийся за рулем 30-летний местный житель раньше уже привлекался к административной ответственности за нетрезвое вождение и был лишен водительских прав. У него имелись признаки алкогольного опьянения, но от прохождения медицинского освидетельствования он отказался. Также в полиции рассказали, что мужчина вел себя агрессивно, поэтому сотрудникам ГИБДД пришлось надеть на него наручники.

В отношении нарушителя были составлены три административных протокола. В качестве наказания ему назначены штрафы на общую сумму 15 500 рублей. Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость».