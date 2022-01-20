В Кузбассе полиция разыскивает мужчину за совершение преступления

В Кузбассе полиция разыскивает 48-летнего жителя Анжеро-Судженска. Информация опубликована на сайте ГУ МВД по Кемеровской области.

Сообщается, что Анатолий Николаевич Герасимов 20.12.1974 года рождения совершил преступление, предусмотренное ст. 157.1 УК РФ (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей).

Полицейские просят всех, кто знает что-либо о местонахождении мужчины, сообщить об этом по телефону в Анжеро-Судженске: 8-(38453)-6-54-00 или «02» («102» с мобильного телефона). Анонимность гарантируется.