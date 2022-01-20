Клиенты РСХБ могут вернуть 20% стоимости путешествий по России с картой «Мир»

Фото: пресс-служба АО Россельхозбанк.

Владельцы карт «Мир» Россельхозбанка с 18 января 2022 года могут приобрести туристические поездки по стране с кешбэком 20%. Акция действует при онлайн-оплате туров или проживания, произведенной по карте «Мир», зарегистрированной в Программе лояльности платежной системы «Мир», в период с 18 января по 12 апреля 2022 года. Путешествие должно состояться в период с 18 января по 30 апреля 2022 года при размещении в отелях и санаториях, для круизов и железнодорожных туров срок окончания поездки 1 июня 2022 года. Минимальная продолжительность путешествия - 2 ночи (3 дня).

- Россельхозбанк активно поддерживает внутренний туризм: мы развиваем площадку для размещения агротуров Свое За городом, помогаем фермерам запускать свои туристические предложения, обучаем их этой деятельности в «Школе фермера» и традиционно участвуем в акции Ростуризма и платежной системы «Мир». Последние полтора года россияне активно пользовались возможностью посетить красивейшие места нашей Родины и при этом сэкономить, вернув 20% стоимости поездки. Эта программа показала свою востребованность, и мы рады принимать участие в очередной волне акции, - отметила директор департамента развития розничных продуктов и процессов Россельхозбанка Елена Волосевич.

Акция распространяется на предложения от туроператоров, отелей и агрегаторов, размещенные на сайте мирпутешествий.рф и участвующие в госпрограмме.

Партнерский материал.

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