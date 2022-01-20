Жителей Новокузнецка запугала стая агрессивных собак. Фото: ВКонтакте/inc_kuzbass.

В Новокузнецке жителей Орджоникидзевского района пугает стая бездомных собак. Одна из горожанок опубликовала видео в соцсети и рассказала, что животные голодные и агрессивные, хотя некоторые из них чипированные. По словам женщины, собаки кидаются на местных жителей.

На публикацию жительницы отреагировала мэрия Новокузнецка, которая попросила женщину связаться с ними в личных сообщениях, а также указать конкретный адрес обитания бездомных собак.

- После того как мы получим данные, специалисты составят заявку и будет организован отлов собак, - отметила горадминистрация.