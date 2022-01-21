Пассажир авиарейса Москва - Новокузнецк устроил дебош. Фото: Иван ВИСЛОВ

Накануне транспортные полицейские задержали пассажира авиарейса Москва - Новокузнецк за нарушение общественного порядка в самолете. Сообщали в Управлении на транспорте МВД России по СФО.

Так, представить авиакомпании обратился в дежурную часть и сообщил, что на борт воздушного судна, прибывающего из Москвы, требуются полицейские. Оказалось, что во время полета 37-летний мужчина отказывался надеть защитную маску, оскорблял работников авиатранспорта, не реагировал на просьбы прекратить нарушение. А также он ударил по лицу одного из бортпроводников.

Кроме того, проверка выявила у жителя 0,03 миллиграмма алкоголя на один литр выдыхаемого воздуха. Стражи порядка составили в отношении жителя протоколы о мелком хулиганстве, невыполнении распоряжений командира воздушного судна и невыполнение правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновения. Также продолжается проверка по заявлению о причинении телесных повреждений работнику авиакомпании.