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Происшествия21 января 2022 3:34

Пассажир авиарейса Москва - Новокузнецк устроил дебош

Мужчина ударил по лицу одного из бортпроводников
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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Пассажир авиарейса Москва - Новокузнецк устроил дебош.

Пассажир авиарейса Москва - Новокузнецк устроил дебош.

Фото: Иван ВИСЛОВ

Накануне транспортные полицейские задержали пассажира авиарейса Москва - Новокузнецк за нарушение общественного порядка в самолете. Сообщали в Управлении на транспорте МВД России по СФО.

Так, представить авиакомпании обратился в дежурную часть и сообщил, что на борт воздушного судна, прибывающего из Москвы, требуются полицейские. Оказалось, что во время полета 37-летний мужчина отказывался надеть защитную маску, оскорблял работников авиатранспорта, не реагировал на просьбы прекратить нарушение. А также он ударил по лицу одного из бортпроводников.

Кроме того, проверка выявила у жителя 0,03 миллиграмма алкоголя на один литр выдыхаемого воздуха. Стражи порядка составили в отношении жителя протоколы о мелком хулиганстве, невыполнении распоряжений командира воздушного судна и невыполнение правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновения. Также продолжается проверка по заявлению о причинении телесных повреждений работнику авиакомпании.