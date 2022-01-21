В трех территориях Кузбасса режим «черного неба» продлили до 24 января

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В Кузбассе продлили режим «черного неба», объявленный с 19 января в четырех территориях. Об этом сообщается на сайте министерства природных ресурсов и экологии Кузбасса.

В ближайшие дни в регионе ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. В связи с этим в Кемерове режим «черного неба» продлили до 18.00 пятницы, 21 января, а в Новокузнецке, Новокузнецком районе и Прокопьевске - до 18.00 понедельника, 24 января. В этот период предприятиям рекомендовано уменьшить выбросы в атмосферу.