Кемеровским автомобилистам напомнили об изменении организации дорожного движения на оживленном перекрестке

Фото: Госавтоинспекция г. Кемерово

В городской ГИБДД напомнили кемеровским автомобилистам об изменении организации дорожного движения на пересечении улиц Космическая и Базовая.

При движении по улице Космической со стороны улицы Радищева запрещен левый поворот на улицу Базовую. На пересечении улиц установлен дорожный знак 4.1.4, разрешающий движение только прямо и направо.

Заместитель начальника ОГИБДД г. Кемерово Сергей Белов отметил, что запрет левого поворота да данном перекрестке введен для повышения пропускной способности и обеспечения безопасности дорожного движения. Он напомним, что за несоблюдение правил поворота налево или разворота предусмотрены штрафы от 1000 до 1500 рублей.