В Кузбассе выявили 313 новых случаев коронавируса. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кузбассе за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 313 человек. Региональный оперштаб сообщает, что скончались восемь пациентов с коронавирусом.

У всех восьмерых умерших развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. За прошедшие сутки в регионе выздоровели 326 пациентов.

Всего за весь период в Кемеровской области зарегистрировано 90 733 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 83 006 выздоровели, 1 825 скончались, 8 842 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.