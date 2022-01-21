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Общество21 января 2022 4:21

В Кузбассе выявили 313 новых случаев коронавируса

В регионе с начала пандемии заболели более 90 тысяч человек
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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В Кузбассе выявили 313 новых случаев коронавируса.

В Кузбассе выявили 313 новых случаев коронавируса.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кузбассе за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 313 человек. Региональный оперштаб сообщает, что скончались восемь пациентов с коронавирусом.

У всех восьмерых умерших развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. За прошедшие сутки в регионе выздоровели 326 пациентов.

Всего за весь период в Кемеровской области зарегистрировано 90 733 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 83 006 выздоровели, 1 825 скончались, 8 842 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.