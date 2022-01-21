За год в Кемерове построили 28 многоквартирных домов

Фото: пресс-служба городской администрации

За прошлый год в Кемерове построили и сдали в эксплуатацию 28 многоквартирных домов, общая площадь составила 238,4 тысячи кв. м. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

Объемы строительства по сравнению с предыдущим годом выросли на 30%.

Больше всего нового жилья сдали в Заводском районе - 96 тысяч квадратных метров (это 46,8% от общего объема). На втором месте оказался Центральный район: 36,2 тысячи кв. м. (17,6%), на третьем - Лесная поляна (28,8 тысячи кв.м. - это 14,0%). Также новые дома строили в Ленинском и Рудничном районах: 27,7 тысячи кв. м. и 16,6 тысячи кв. м. соответственно.

Основной упор в городе сделан на комплексную застройку. Наиболее активно в 2021 году застраивались микрорайон № 55 в Заводском районе (41,8 тысячи кв. м.), Лесная Поляна (28,8 тысячи кв. м.) и микрорайон № 15А в Центральном районе (26,6 тысячи кв.м.).

В 2022 году в городе планируется ввести в эксплуатацию 237 тысяч квадратных метров жилья.