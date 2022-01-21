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В Кемерово привезли более 13 тысяч транспортных карт, в течение дня они поступят в продажу. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

- Сегодня в Кемерово прибыла новая партия транспортных карт - 13 200 штук, - сообщили в ведомстве.

Уточняется, что в продажу поступят все виды карт: единая транспортная карта, а также карты для школьников, учащихся и пенсионеров. Приобрести их можно будет на Летнем вокзале и в киосках «Подорожник».

Планируется, что на выходных в Кемерово привезут еще 58 тысяч карт.

Напомним, что с 15 января в городе введены новые тарифы на оплату проезда в общественном транспорте. При этом оплата по картам дешевле, чем расчет наличными.