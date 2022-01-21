Глава Кемерова рассказал о строительстве очистных сооружений. Фото: instagram/ilyaseredyuk.

Мэр Кемерова сообщил о строительстве магистрального коллектора и очистных сооружений ливневой канализации. В соцсети Илья Середюк отметил, что их возведут в центральной части города от улицы Терешковой до будущего театрального квартала.

- Все дождевые и талые воды от Октябрьского проспекта и ниже к Томи будет захватывать коллектор. Его мощность - 7 133 кубометров в сутки. Как два состава железнодорожных цистерн, - рассказал градоначальник.

Глава города отметил, что вода будет проходить через очистку и только потом - на сброс. Мэр уточнил, что в стране таких инженерных сооружений немного.