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Общество21 января 2022 5:15

Глава Кемерова рассказал о строительстве очистных сооружений

Об этом Илья Середюк рассказал в соцсети
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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Глава Кемерова рассказал о строительстве очистных сооружений. Фото: instagram/ilyaseredyuk.

Глава Кемерова рассказал о строительстве очистных сооружений. Фото: instagram/ilyaseredyuk.

Мэр Кемерова сообщил о строительстве магистрального коллектора и очистных сооружений ливневой канализации. В соцсети Илья Середюк отметил, что их возведут в центральной части города от улицы Терешковой до будущего театрального квартала.

- Все дождевые и талые воды от Октябрьского проспекта и ниже к Томи будет захватывать коллектор. Его мощность - 7 133 кубометров в сутки. Как два состава железнодорожных цистерн, - рассказал градоначальник.

Глава города отметил, что вода будет проходить через очистку и только потом - на сброс. Мэр уточнил, что в стране таких инженерных сооружений немного.