В Кемерове при пожаре погибла 83-летняя женщина. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кемерове случился пожар в Рудничном районе на улице Балакирева. В ГУ МЧС России по Кузбассу сообщили, что сигнал о пожаре в частном доме поступил в 16.44, полностью потушили огонь в 17.00. На месте работали 20 человек и пять единиц техники.

Региональный Следком рассказал, что задымление заметили соседи и вызвали спасателей. После тушения пожара обнаружили тело 83-летней жительницы. По данному факту проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность электропроводки. Назначены экспертизы, которые установят точную причину возгорания и причину смерти женщины.