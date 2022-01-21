Кемерово
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Премия Рунета-2020
Кемерово
-18°
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия21 января 2022 5:42

В Кемерове при пожаре погибла 83-летняя женщина

Задымление заметили соседи
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Кемерове при пожаре погибла 83-летняя женщина.

В Кемерове при пожаре погибла 83-летняя женщина.

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кемерове случился пожар в Рудничном районе на улице Балакирева. В ГУ МЧС России по Кузбассу сообщили, что сигнал о пожаре в частном доме поступил в 16.44, полностью потушили огонь в 17.00. На месте работали 20 человек и пять единиц техники.

Региональный Следком рассказал, что задымление заметили соседи и вызвали спасателей. После тушения пожара обнаружили тело 83-летней жительницы. По данному факту проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность электропроводки. Назначены экспертизы, которые установят точную причину возгорания и причину смерти женщины.