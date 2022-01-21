В КемГУ начнут готовить будущих теологов. Фото: kemsu.ru.

Опорный вуз Кузбасса получил лицензию на подготовку магистров по направлению «Теология». В пресс-службе вуза рассказали, что готовить будущих теологов будут в тесном взаимодействии с Кемеровской епархией.

Студенты будут изучать не только фундаментальные вопросы богословия, их будут готовить к посреднической деятельности при урегулировании межэтнических и межнациональных конфликтов.

Выпускники смогут работать не только в религиозных организациях, но и в образовательных и культурно-просветительских, а также в административно-управленческой сфере. В КемГУ отметили, что пока ни один вуз Кузбасса не готовит магистров по данному направлению.