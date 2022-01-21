Жителям Кемерова показали церковь, которая была на месте областной администрации

Фото: Минстрой Кузбасса
Жителям Кемерова показали на фотографиях Никольскую церковь, которая раньше была на месте здания администрации правительства Кузбасса. Снимки опубликованы в Instagram Минстроя Кузбасса.
Сотрудники ведомства предложили горожанам сравнить, как выглядели много лет назад и сейчас известные улицы и здания. На одном из снимков запечатлена центральная площадь города более ста лет назад. Раньше там находилась деревянная церковь с колокольней (она была построена в 1846 году).
- От церкви до самого берега Томи тянулось кладбище. С другой стороны располагались луга и деревянные сельские домики. В годы гражданской войны священники были убиты, а церковь подожжена, - рассказали в министерстве строительства Кузбасса.
Сейчас в память об этом установлена часовня «Всех скорбящих Радосте».
В 1950-х годах на месте деревянных домиков построили комплекс административных зданий.
Фото: Минстрой Кузбасса
Фото: Минстрой Кузбасса
Фото: Минстрой Кузбасса