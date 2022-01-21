В Кузбассе юриста будут судить за мошенничество. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Новокузнецке 47-летнего юриста будут судить по обвинению в мошенничестве на 500 тысяч рублей. Об этом сообщает ГУ МВД по Кемеровской области.

Так, предприниматель обратился в полицию. Он рассказал, что юрист, к которому он пришел за помощью, не исполнил свои обязательства, ввел его в заблуждение, а также похитил у него крупную сумму денег.

Оказалось, что горожанин по совету знакомого обратился к юристу, который должен был представлять его интересы в суде по иску о прекращении исполнительных производств по имеющимся задолженностям перед банками. Юрист пообещал решить вопрос и получил предоплату 200 тысяч рублей. Спустя время он предоставил предпринимателю решение суда, который будто бы удовлетворил исковые требования. После этого юрист получил оставшуюся сумму 300 тысяч рублей.

Однако вскоре клиент узнал, что на самом деле судебное решение было противоположным и он остается должником. Выяснилось, что юрист предоставил фиктивный документ.

Юрист вину не признал и отказался от дачи показаний, но следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело направлено в суд. Юристу грозит до шести лет лишения свободы.