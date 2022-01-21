Кемерово
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Премия Рунета-2020
Кемерово
-18°
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество21 января 2022 9:35

Минздрав Кузбасса проведет прямой эфир на тему детской вакцинации

Трансляция пройдет сегодня, 21 января, вечером
Анастасия СЕМЫКИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Тема эфира - детская вакцинация.

Тема эфира - детская вакцинация.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Администрация Кемерова сообщает о том, что 21 января пройдет прямой эфир в Instagram-аккаунте Минздрава Кузбасса.

Трансляция начнется в 18.30 и будет посвящена теме «Особенности течения COVID-19 у детей и подростков». Врачи расскажут о том, зачем вакцинировать детей и о последствиях прививок. В чат прямого эфира можно будет написать вопросы, а ответят на них главный областной детский инфекционист Татьяна Бондаренко вместе с главным областным педиатром Натальей Лячиной.

Аккаунт Минздрава можно найти в Instagram - @minzdrav_kuzbass_official.