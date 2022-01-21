Губернатор Кузбасса выразил соболезнования родным Валентина Мазикина. Фото: АПК.

Сергей Цивилев выразил соболезнования родным и близким Валентина Мазикина. Ранее стало известно, что на 77-ом году жизни скончался первый заместитель губернатора Кемеровской области в 2001-2013 годах.

Глава региона отметил, что Валентин Мазикин сочетал в себе высокопрофессиональные и истинные человеческие качества.

- Валентин Петрович всегда принимал продуманные и квалифицированные решения. Под его руководством разработана и реализована программа вывода из кризиса угольной отрасли и снижения социальной напряженности. На протяжении 15 лет он эффективно трудился на благо жителей, внес большой вклад в повышение качества жизни кузбассовцев, - сообщил Сергей Цивилев.

Глава региона добавил, что светлая память о Валентине Мазикине навсегда сохранится в сердцах тех, кто его знал, уважал и работал с ним.