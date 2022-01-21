Комплексы слежения на автодорогах обнаружили 380 тысяч нарушений за год

Фото: Instagram / @v_n_telegin

На участке трассы Кемерово - Новокузнецк идет проверка комплексов фотовидеофиксации и электронных знаков. Об этом сообщает Первый заместитель губернатора - председателя Правительства Кузбасса Вячеслав Телегин в своем Instagram-аккаунте.

К началу следующей неделе проверку-синхронизацию комплексов слежения и знаков уже обещают закончить на участке дороги от Кемерова до Ленинска-Кузнецкого. Также в случае плохой погоды или непредвиденных ситуаций показатели максимальной скорости на электронных знаках будут меняться. Эти изменения контролирует диспетчер.

Так, за прошлый год на дороге от Кемерова до Новокузнецка комплексы слежения зафиксировали 66 ДТП, 16 из которых случились по вине водителя, и почти 380 тысяч нарушений. В большинстве случаев это превышение установленной скорости движения.