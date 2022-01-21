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Происшествия21 января 2022 10:25

В Кузбассе 21-летняя жительница избила приятельницу и полицейского

Уголовное дело направлено в суд
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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В Кузбассе 21-летняя жительница избила приятельницу и полицейского.

В Кузбассе 21-летняя жительница избила приятельницу и полицейского.

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Березовском перед судом предстанет 21-летняя жительница, обвиняемая в ряде преступлений. Об этом сообщает Следком по Кузбассу.

Так, девушка с супругом выпивали алкоголь в гостях у знакомой супружеской пары. Во время застолья женщины поругались. Жительница уронила хозяйку квартиры на пол, ударила ее несколько раз головой об пол, сдавливала ей шею руками и угрожала убийством.

Супруг избитой вызвал сотрудников полиции. Прибывший участковый потребовал, чтобы женщина успокоилась. Однако девушка оскорбила полицейского, а затем несколько раз ударила его. Со следствием горожанка сотрудничала, вину признала частично, утверждая, что полицейского, таким образом, отталкивала от себя. Уголовное дело направлено в суд.