В Кузбассе 21-летняя жительница избила приятельницу и полицейского. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Березовском перед судом предстанет 21-летняя жительница, обвиняемая в ряде преступлений. Об этом сообщает Следком по Кузбассу.

Так, девушка с супругом выпивали алкоголь в гостях у знакомой супружеской пары. Во время застолья женщины поругались. Жительница уронила хозяйку квартиры на пол, ударила ее несколько раз головой об пол, сдавливала ей шею руками и угрожала убийством.

Супруг избитой вызвал сотрудников полиции. Прибывший участковый потребовал, чтобы женщина успокоилась. Однако девушка оскорбила полицейского, а затем несколько раз ударила его. Со следствием горожанка сотрудничала, вину признала частично, утверждая, что полицейского, таким образом, отталкивала от себя. Уголовное дело направлено в суд.