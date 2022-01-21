Жители Кузбасса стали ездить по России в полтора раза чаще

Самыми популярными у кузбассовцев направлениями стали сибирские регионы, курорты Краснодарского края, Крым и Москва.

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, с помощью технологий big data выяснил, как часто клиенты из Кузбасса ездят в другие регионы России. В 2021 году число таких поездок выросло более чем в полтора раза по сравнению с 2020 годом, а самыми популярными направлениями стали сибирские регионы, курорты Краснодарского края, Крым и Москва.

Чаще всего в 2021 году клиенты Tele2 из Кузбасса ездили по Сибири, а также в южные регионы (прежде всего, в Краснодарский край) и Центральную Россию (особенно в Москву и Московскую область). При этом на Сибирь приходится более половины всех поездок жителей региона в 2021 году – 55%. Чаще всего кузбассовцы посещали Новосибирскую область, Краснодарский край и Алтайский край.

Наибольшее число поездок приходится на пик отпускного сезона – июль и август. В среднем клиенты Tele2 из Кузбасса проводили в поездках по 10 дней. Каждый из них за это время использовал 3 гигабайта интернет-трафика, совершил 40 звонков и проговорил по телефону около полутора часов.

Женщины выезжали за пределы региона немного чаще мужчин – 57% против 43%. Больше всего ездили по стране жители Кузбасса 20-40 лет (54%). Более трети поездок приходится на клиентов Tele2 в возрасте от 40 до 60 лет (36%). Абоненты, которым больше 60 лет, тоже ездят по России, но их доля составляет только 9%.