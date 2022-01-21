В Кемерове водитель, забывший ПДД, врезался в машину ДПС

Фото: "Вконтакте, группа "Инцидент Кузбасс"

В пятницу, 21 января, около 18.40 в Кемерово на пересечении проспекта Кузнецкого и улицы Коммунистической произошло столкновение двух автомобилей, одна из которых оказалась машиной ДПС.

- Предварительно установлено, что водитель автомобиля Chevrolet Captiva при повороте налево не предоставил преимущество патрульному автомобилю Skoda Octavia, который ехал прямо со включенными мигалками и сиреной. В результате ДТП никто не пострадал, но автомобилям причинен материальный ущерб, - сообщили «КП»-Кемерово» в отделении пропаганды Управления ГИБДД по Кемеровской области.

В ходе административного расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также степень вины каждого из участников аварии.

Госавтоинспекция Кузбасса напоминает, что при проезде перекрестков следует строго соблюдать очередность проезда, установленную правилами дорожного движения.