В Кузбассе детские поликлиники по субботам продлят режим работы

Фото: Министерство здравоохранения Кузбасса

Начиная с сегодняшнего числа, 22 января, красные зоны таких медучреждений будут открыты до 18 часов вечера.

Об этом сообщила и. о. министра здравоохранения Кузбасса Елена Зеленина.

Причина такого решения - рост числа обращений в детские поликлиники региона по поводу острых респираторных вирусных инфекций, в том числе подозрения на новую коронавирусную инфекцию.

Как уточнила Елена Зеленина, взрослые поликлиники уже работают в таком режиме, поэтому расписание их работы пока не изменяется.

Министерством здравоохранения Кузбасса ведется ежедневный мониторинг обращений в медорганизации по поводу заболевания ОРВИ и новой коронавирусной инфекцией, решения об изменении графика работы принимаются в оперативном порядке. Не исключается, в частности, что поликлиники перейдут на режим работы в семь дней в неделю до шести-семи часов вечера.