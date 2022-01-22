Коронавирус в Кузбассе: рост продолжается

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Число заболевших в регионе с начала пандемии превысило 91 тысячу человек.

По данным оперативного штаба, на утро 22 января в Кузбассе было выявлено 317 случаев новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это на четыре больше, чем день назад.

Число выздоровевших за прошедшие сутки составило 341. Таким образом, в Кузбассе 83 347 больных справились с болезнью.

Умерли за последние сутки шесть пациентов - четыре женщины и двое мужчин. У всех развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Самая молодая из скончавшихся - 1968 года рождения, проживавшая в Прокопьевске. Самая возрастная - кемеровчанка 1939 года рождения.

В общей сложности пандемия в Кузбассе унесла жизни 1831 человека.

По состоянию на 22 января медицинскую помощь продолжают получать в регионе 5 872 пациента с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 11 826 человек.