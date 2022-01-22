В Кузбассе готовятся к поступлению вакцины «Спутник М»

Фото: Алексей БУЛАТОВ (архив)

Она предназначена для пациентов в возрасте от 12 до 17 лет. Первая партия в количестве 1920 доз должна прибыть в регион в начале следующей недели.

Министерство здравоохранения Кузбасса провело прямой эфир, посвященный теме COVID-19 у детей и подростков.

Как сообщила главный областной педиатр Наталья Лячина, начало вакцинации, если это ребенок от 12 до 15 лет, осуществляется по заявлению законного представителя, которое оформляется в свободной форме:

- В соответствии с федеральным законом «Об иммунопрофилактике инфекционных заболеваний», мы обязаны взять информированное добровольное согласие на проведение вакцинации, если это ребенок до 15 лет. Дети старше 15 лет могут оформить согласие самостоятельно.

Также Наталья Лячина отметила, что прививать несовершеннолетних планируется в поликлиниках. Но при необходимости можно будет организовать вакцинацию и в образовательных учреждениях.