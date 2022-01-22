Педагог из Кузбасса стала жертвой лжеброкера

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

Она потеряла почти полтора миллиона рублей, поддавшись на рекламу получения высокого дохода от участия в биржевых аукционах.

33-летняя преподаватель из Новокузнецка обратилась с заявлением в полицию в связи с потерей крупной суммы денежных средств. Полицейские выяснили, что потерпевшая нашла в интернете сайт брокерской компании и зарегистрировалась на нем. После этого ей позвонил неизвестный, представившийся личным консультантом. Он несколько недель рассказывал новокузнечанке о том, что надо делать для получения постоянных дивидендов и убеждал инвестировать средства в биржевые аукционы. В результате доверчивая педагог вложила в дело более 1,4 миллиона рублей. Но когда она попыталась получить свои деньги обратно вместе с причитающимися процентами, то ее счет был «заморожен», а телефон консультанта отключен.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области, по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Отметим, что это не первый случай в Кузбассе, когда педагоги доверяют информации сомнительных организаций о быстром обогащении и в итоге теряют солидные суммы. Так, в ноябре прошлого года 52-летняя учительница одной из прокопьевских школ решила купить с помощью брокеров криптовалюту, а в результате лишилась более 2,6 миллиона рублей.