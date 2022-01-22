Хоккеист из Кузбасса набрал 97 очков в 90 матчах НХЛ

Фото: инстаграм Кирилла Капризова

Это - четвертый результат результативности в истории для играющих за океаном россиян.

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов отметился двумя результативными передачами в матче с «Чикаго Блэкхокс» и помог одержать итоговую победу (5:1).

Эта игра для воспитанника новокузнецкой хоккейной школы стала 90-й в его карьере в НХЛ. Всего за два сезона за океаном наш форвард набрал 97 очков (43 заброшенных шайбы и 54 голевые передачи). По данному показателю Кирилл превзошел результаты знаменитых Сергея Макарова и Павла Буре, которые в первых 90 матчах в НХЛ набрали по 96 очков. Лидером этого рейтинга является нынешняя звезда «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, набравший 116 очков.

Напомним, что новокузнечанин дебютировал в НХЛ в январе 2021 года. По итогам сезона-2020/21 24-летний Капризов получил награду «Колдер Трофи», которую вручают лучшему новичку года в лиге.