В воскресенье в Кузбассе будет теплее, чем ожидалось

Фото: Кемеровский ЦГМС

Синоптики Кемеровского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды скорректировали свой прогноз на воскресенье, 23 января.

Предполагается, что ночью столбик термометра не опустится ниже 30 градусов мороза, и то такие понижения температуры могут случиться лишь в отдельных местах. Ранее специалисты ожидали похолодание до -33 градусов. В целом же по Кузбассу теперь в ночное время ждут от 20 до 25 градусов ниже нуля. Днем температура поднимется до 13-18 градусов мороза, местами до - 23 градусов. Среди погодных явлений на территории региона ожидаются переменная облачность, преимущественно без осадков, днем по северу местами небольшой снег, местами изморозь, дым, дымка, туман, на дорогах - гололедица.

В Кемерове в ночь на воскресенье ожидается 23-25 градусов мороза, а днем воздух прогреется до -16... -18 градусов. Ночь в столице Кузбасса пройдет преимущественно без осадков, днем ждут небольшой снег, дым и дымку.

Ветер ожидается по региону переменный, 2-7 метра в секунду.