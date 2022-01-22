Кузбассовцу грозит срок за поддельное водительское удостоверение

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За липовые корочки ценой в 40 тысяч рублей он может получить до года реального лишения свободы.

Осенью прошлого года сотрудники ГИБДД УМВД России по городу Кемерово остановили для проверки автомобиль «Рено Меган». Находившийся за рулем 58-летний гражданин предъявил водительское удостоверение, вызвавшее сомнения у инспекторов. Документ изъяли и направили на экспертизу, которая подтвердила подделку: на липовом удостоверении отсутствовала часть защитных элементов. Более того, выяснилось, что права с такими же серией и номером зарегистрированы на другого человека.

Было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования водитель признался, что в августе 2021 года приобрел поддельный документ у неизвестного ему курьера за 40 тысяч рублей, чтобы не заниматься заменой собственного просроченного удостоверения.

Обвиняемому, как уточнила пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области, предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков». Сейчас уголовное дело направлено на рассмотрение в Заводский районный суд Кемерова.