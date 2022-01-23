Массового перевода на дистанционное обучение в Кузбассе пока не будет

Без справки учащийся может оставаться дома до пяти дней. Фото: Евгения ГУСЕВА

На прошедшем Всекузбасском родительском онлайн-собрании объявили, что пока что нет нужды отправлять всех школьников и студентов на дистант.

- Переход на дистанционное обучение - это крайняя мера, которую можно вводить только после всесторонних консультаций со специалистами, это должно быть решение Штаба по охране здоровья населения, - подтвердил Цивилев.

Однако решение о том, чтобы ввести онлайн-обучение у части обучающихся, остается за директорами заведений. Замминистра здравоохранения сказала, что детей лучше не отправлять в школу, если у них появились даже незначительные симптомы болезни.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что эпидемиологическая обстановка в области позволяет оставить школьников и студентов на очном обучении.