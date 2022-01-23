В Кузбассе выявили 323 новых случая коронавируса

Последние новости по коронавирусу на 23 января. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Кузбассе за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 323 человек - на шесть больше, чем вчера.

Региональный оперштаб сообщает, что скончались восемь пациентов с коронавирусом. Все они старшего поколения - от 61 до 86 лет. У всех восьмерых умерших развилась двусторонняя полисегментарная пневмония.

За прошедшие сутки в регионе выздоровели 348 пациентов.

Всего за весь период в Кемеровской области зарегистрировано 91 373 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 83 695 выздоровели, 1 839 скончались, 14 685 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.