В Кузбассе выявили 323 новых случая коронавируса

Последние новости по коронавирусу на 23 января.
Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
В Кузбассе за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 323 человек - на шесть больше, чем вчера.
Региональный оперштаб сообщает, что скончались восемь пациентов с коронавирусом. Все они старшего поколения - от 61 до 86 лет. У всех восьмерых умерших развилась двусторонняя полисегментарная пневмония.
За прошедшие сутки в регионе выздоровели 348 пациентов.
Всего за весь период в Кемеровской области зарегистрировано 91 373 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 83 695 выздоровели, 1 839 скончались, 14 685 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.