Кузбасская команда КВН вошла в Высшую лигу

Фото: АПК.

Из 414 команд, участвовавших в 33-м Международном фестивале команд КВН, Кузбасс представляли восемь команд. И четыре из них прошли этот этап.

Так, команда «Зеленый чемодан» из Гурьевска попала в Высшую лигу - третий раз за историю КВН. Первый случай, когда кузбасская команда прошла в первую по значимости лигу, был в 1994-1996 годах, а второй в 2010. Команда «Моя любимая» из Кемерова вошла в Премьер-лигу. А «Группа риска» из Новокузнецка и «Копы» так же из Кемерова - в Первую лигу.

Высшая лига КВН начнется уже в феврале этого года.