Торговые центры Новокузнецка откроют только после устранения нарушений

Торговые центры закрывают из-за нарушений пожарной безопасности. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На прошлой неделе приостановили деятельность ТЦ «Новобайдаевский» в Новокузнецке. Это стало причиной проведения совещания на тему закрытия торговых центров из-за нарушений пожарной безопасности.

Сейчас в городе не работают три торговых центра: упомянутый «Новобайдаевский», «Полет» и «Виктория». В последнем уже проводилась проверка два года назад, и за это время выявленные нарушения пожарной безопасности не устранили. Поэтому ТЦ закрыт на 90 суток по решению суда. В «Новобайдаевском», по словам представителя собственника ТЦ, большую часть нарушений уже ликвидировали.

Самые частотные нарушения: неисправность пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией, дымоудаление, отсутствие огнетушителей и путей эвакуации. Начальник ОНДПР по Новокузнецку Андрей Степанчук потребовал вовремя устранять нарушения, так как далеко не все собственники это выполняют.

Из-за закрытия торговых центров люди лишаются работы, поэтому местный Центр занятости предлагает обширный выбор вакансий, переобучение и временную занятость.