Кемерово
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Премия Рунета-2020
Кемерово
-18°
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество23 января 2022 6:33

За поджог автомобиля жителя Кемерова осудили на два года условно

Сумма ущерба составила 78 тысяч рублей
Анастасия СЕМЫКИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Мужчина поджег автомобиль, чтобы проучить соседку.

Мужчина поджег автомобиль, чтобы проучить соседку.

Фото: Александр ГЛУЗ

Летом прошлого года мужчина, проживающий в Заводском районе, поджег автомобиль «Daihatsu Mira». 54-летний житель решил таким образом проучить соседку, с который он неоднократно конфликтовал.

Сумма нанесенного ущерба составила 78 тысяч рублей. Полицейские нашли поджигателя, он должен возместить нанесенный вред, а осудили его на два года лишения свободы условно и с таким же испытательным сроком по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».