За поджог автомобиля жителя Кемерова осудили на два года условно

Мужчина поджег автомобиль, чтобы проучить соседку. Фото: Александр ГЛУЗ

Летом прошлого года мужчина, проживающий в Заводском районе, поджег автомобиль «Daihatsu Mira». 54-летний житель решил таким образом проучить соседку, с который он неоднократно конфликтовал.

Сумма нанесенного ущерба составила 78 тысяч рублей. Полицейские нашли поджигателя, он должен возместить нанесенный вред, а осудили его на два года лишения свободы условно и с таким же испытательным сроком по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».