В Кемерове неизвестный выстрелил в окно автомобиля

Фото: «ВКонтакте» / «Инцидент Кузбасс»

В одном из папбликов социальной сети «ВКонтакте» опубликовали видео с камер наблюдения, на котором видно, как неизвестные на черном Lexus подъехали к стоявшему во дворе автомобилю и выстрелили в его окно из пневматического пистолета. После этого они скрылись с места преступления.

Как утверждает автор поста, инцидент произошел 21 января по адресу ж. к. «Серебряный бор», 4. Также он ищет очевидцев или видео с камер наблюдения с другого ракурса.

В комментариях люди посоветовали жителю обратиться в полицию и вспомнить, с кем могли быть конфликты. Другие же комментаторы возмутились, что простреленный автомобиль стоял напротив подъездной дорожки, и предположили, что это и стало причиной выстрела.